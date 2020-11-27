Венгрия рассчитывает получить российскую вакцину в декабре

Венгрия рассчитывает получить первые поставки российской вакцины «Спутник V» в декабре, крупные поставки — в январе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января», — сказал Сийярто.

В то же время он уточнил, что ситуация остается сложной, поэтому назвать конкретные даты невозможно.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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