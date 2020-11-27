ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в том, чтобы включить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао, пишет ТАСС.

«Заинтересованность остается. У нас идет обмен информацией», — сказала Симао.

Она уточнила, что нужно проанализировать клинические испытания, производственную практику и применение в чрезвычайных ситуациях.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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