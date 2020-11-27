Глава ВОЗ призвал искать источники коронавируса в Ухане

Искать источники коронавируса нужно в китайском городе Ухань, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет Reuters.

«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение», — сказал он.

Гебрейесус уточнил, что на основе этого станет понятно, куда направить поиски.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

— В России предложили разрешить продавать машины через госуслуги

— Роспотребнадзор рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве