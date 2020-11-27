Глава ВОЗ призвал искать источники коронавируса в Ухане
Искать источники коронавируса нужно в китайском городе Ухань, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет Reuters.
«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение», — сказал он.
Гебрейесус уточнил, что на основе этого станет понятно, куда направить поиски.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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