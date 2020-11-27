Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в беседе с «Московским комсомольцем» назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса.

По его словам, прививку нельзя делать людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, в частности, гидроксиду алюминия.

Кроме того, противопоказанием являются тяжелые аллергические реакции.

«Любая вакцинация ведет к стимуляции иммунного ответа, и что может произойти при наличии выраженных аллергических реакций, трудно предсказать», — отметил эксперт.

Помимо этого, делать прививку нельзя людям с острыми инфекционными заболеваниями и со злокачественными образованиями.

Рыжиков добавил, что вакцинация не рекомендуется для детей и беременных женщин, так как на этих категориях еще не проведены полноценные клинические испытания.

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