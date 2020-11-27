Минздрав считает бессмысленным вводить тотальный масочный режим по всей России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что тотальный масочный режим на всей территории страны вводить не имеет смысла. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. Министр отметил, что правительство разработало гибкую систему введения определенных ограничений в регионах, которая осуществляется губернаторами.
«Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла», — заявил Мурашко.
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