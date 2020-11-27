Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом

Журналист Алексей Пивоваров заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом», — сообщил журналист.

По его словам, он находится на самоизоляции с 23 ноября и работает удаленно.

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», — отметил Пивоваров.

Он добавил, что чувствует себя вполне терпимо.