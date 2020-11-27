Два человека пострадали в драке со стрельбой в школе Нальчика

Два человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Нальчика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы Минздрава Кабардино-Балкарии Лилию Шомахову.

«В медучреждение доставлены два человека. Один из них — мужчина, получивший травму вследствие выстрела из травматического оружия», — рассказала она.

Шомахова отметила, что медики уже извлекли пули из мягких тканей, жизни мужчины ничего не угрожает. Второй пострадавший — учитель, он получил травмы в результате избиения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Для разбирательства с учителем школьник позвал своих старших знакомых. Отбиваясь в драке, преподаватель выстрелил из травматического пистолета.

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