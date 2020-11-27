Расследование по делу об ОПГ Шишкана в Подмосковье завершено

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что расследование по делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова) в Подмосковье завершено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, 18 преступников обвиняются в ряде преступлений средней и особой тяжести. Среди них убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.

Она отметила, что расследование дела против соучастников криминального авторитета продолжается.

Петренко добавила, что Шишкан может пытаться затянуть ознакомление с уголовным делом и добиваться изменения избранной для него меры пресечения.

Ранее стало известно, что восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.

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