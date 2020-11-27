Коронавирусом в Германии заразились более 1 млн человек

Более 1 млн жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные немецкого института Роберта Коха.

Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в ФРГ увеличилось на 22 806. Общее число заражений достигло 1 006 394.

В свою очередь, общее число летальных случаев в стране составило 15 586.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60 млн заболевших COVID-19, более 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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