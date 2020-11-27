В аэропортах Москвы задержали и отменили семь рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 4.15 мск, во Внуково отменили один вылет.

В Домодедово в это же время отменили четыре рейса и еще один задержали.

В Шереметьево в ночь на 27 ноября был отменен один вылет.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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