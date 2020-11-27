Трамп: поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей неделе

Президент Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей недели, сообщает Reuters.

«Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после», — объявил Трамп.

Он добавил, что препарат в первую очень будет доставлен в американские больницы. Ее получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и пожилые люди.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Палестина рассматривает вопрос закупки вакцины «Спутник V» у России

— Эпидемиолог спрогнозировала, что коронавирус будет активен еще 1,5 года

— Собянин заявил о готовности Москвы к массовой вакцинации от COVID-19