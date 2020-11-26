Более 50% шведов не поддерживают местную стратегию борьбы с COVID-19

Большинство шведов не уверены в правильности национальной стратегии борьбы с коронаирусом. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Опрос, проведенный Ipsos, показал, что доля жителей страны, которые уверены в способности местных властей противодействовать пандемии, упала с 55% (октябрь) до 42% (ноябрь).

Кроме того, 82% шведов сомневаются в возможности системы здравоохранения справиться с существующей нагрузкой.

Аналитик Ipsos Никлас Калленбринг отметил, что рост случаев коронавируса вместе с предпринятыми властями мерами привел к сильному росту беспокойства среди населения.

По последним данным, в Швеции зарегистрировано 236 тыс. случаев COVID-19, умерли 6,6 тыс. человек.

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