Главврач Коммунарки рассказал о главной особенности пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что главной особенностью пациентов с COVID-19 является «быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов» в организме. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

По его словам, треть погибших больных умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные позднее.

Чаще всего причинами смерти становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее — сепсис из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

«Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», — пояснил он.

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