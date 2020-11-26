Cобянин заявил, что дефицит лекарств в РФ скоро будет ликвидирован

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение нескольких недель дефицит лекарств в России будет ликвидирован. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Министерство промышленности России активно выпускает дополнительные лекарства. Градоначальник отметил, что объем выпуска увеличился в два-три раза, а по некоторым препаратам даже в семь раз.

«Я думаю, что в целом по стране этот дефицит будет в течение нескольких недель ликвидирован», — заявил Собянин.

Он добавил, что на этой или на следующей неделе в Москве будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.