Избранной главой села уборщице предложили выдвинуться в Госдуму

Партия пенсионеров России предложила победившей на выборах главе Повалихинского сельского поселения уборщице администрации Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению представителей партии, поддержка кандидатуры Удгодской на выборах демонстрирует востребованность нового поколения политиков и управленцев.

Ранее стало известно, что женщина, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области, выиграв выборы у действующего главы с 61,7% голосов. 1 октября Удгодская вступила в должность.

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