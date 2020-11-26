Избранной главой села уборщице предложили выдвинуться в Госдуму
Партия пенсионеров России предложила победившей на выборах главе Повалихинского сельского поселения уборщице администрации Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению представителей партии, поддержка кандидатуры Удгодской на выборах демонстрирует востребованность нового поколения политиков и управленцев.
Ранее стало известно, что женщина, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области, выиграв выборы у действующего главы с 61,7% голосов. 1 октября Удгодская вступила в должность.
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