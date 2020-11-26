В России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 2 187 990. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (6075), Санкт-Петербурге (3669), Московской области (1022).

Известно, что жертвами инфекции за минувшие сутки стали 524 человека, в общей сложности — 38 062. При этом вылечились от коронавируса 1 685 492 пациента (25 073 — за последние сутки).

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