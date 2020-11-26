Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались в регионах РФ

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» поступила в медучреждения Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Уточняется, что клинические базы приступили к отбору добровольцев. Из 4000 добровольцев 3000 будут допущены до проведения исследований.

В исследованиях смогут участвовать пациенты старше 18 лет.

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