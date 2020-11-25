В Подмосковье откроют 90 пунктов вакцинации от COVID-19

В Подмосковье планируют открыть 90 пунктов для вакцинации от коронавируса, 18 из них уже готовы. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«Вакцинация начинается, мы начинаем регулярно получать вакцину. (…) 18 пунктов вакцинации у нас уже готовы, следующий этап - уже 64, в максимуме у нас будет 90», — сказал Воробьев.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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