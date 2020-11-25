Участник расследования гибели Качиньского подтвердил наличие стенограммы

У экс-президента Польши Леха Качиньского перед крушением самолета состоялся разговор с братом Ярославом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на участника расследования авиакатастрофы польского Ту-154.

Ранее польские СМИ сообщили, что Качиньский говорил с братом по телефону незадолго до гибели, «затронув один из аспектов осуществления полета». Запись разговора была включена в материалы польского уголовного дела. Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что содержание разговора Качиньских заставляет «совершенно иначе оценить произошедшее». По его словам, стенограмма позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский».

«Действительно, у нас в материалах дела была запись разговора Леха Качиньского и Ярослава Качиньского. Они говорили по спутниковой связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся «незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске».

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

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