Главный инженер ЦЭНКИ арестован по обвинению в злоупотреблениях на Восточном

Благовещенский городской суд арестовал главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Жуку грозит до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, Жук «реализовал преступную схему по фиктивному подписанию заключений соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации», хотя критические замечания со стороны военной инспекции устранены не были.

Отмечается, что арест продлится до 23 января 2021 года. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

Ранее сообщалось, что директор космического центра «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца. По данным издания «Коммерсантъ», он обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для космодрома.

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