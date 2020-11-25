Результаты тестов на коронавирус будут загружать на сайт госуслуг
Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, передает РИА «Новости».
Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на уведомления о готовности результатов.
Результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в течение часа после их получения.
В России на сегодняшний день выявлено 2 162 503 случая инфицирования COVID-19, вылечились 1 660 419 человек, скончались — 37 538.
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