Почти 900 тонн льда сняли с моста на острове Русский во Владивостоке

С моста на острове Русский во Владивостоке сняли почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Приморья.

«На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

Движение по мосту на остров Русский закрыли в субботу, 21 ноября, из-за падения льда с вант. Властями был организован паром для вывоза людей на материк.

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