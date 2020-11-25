В Петербурге избивали и насиловали потребовавшего зарплату рабочего

В Петербурге насильно удерживали жителя Ленобласти, избивали и подвергали сексуальному насилию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейскими освобожден житель Ленинградской области, который насильно удерживался в частном доме и подвергался насилию. Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители узнали, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме на улице Карла Маркса в поселке Сергиево, от его брата.

Пострадавший пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих. Он трудился на нескольких объектах в городе, однако оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться с вопросом, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели избили его дубинкой, отобрали паспорт, мобильный телефон и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Мужчину насильно удерживали в доме до 24 ноября. Он был передан медикам, его состояние оценивается как тяжелое.

По подозрению в совершении преступлении задержали трех мужчин 39, 44 и 24 лет. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Незаконное лишение свободы».

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