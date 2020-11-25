Сомнолог назвала залог здорового пробуждения

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, как правильно настраивать будильник для здорового пробуждения, передает «Радио 1».

Залог здорового пробуждения — соблюдение режима, сказала специалист. Поэтому будильник каждый день должен звонить в одно и то же время. Иначе можно попасть в глубокую стадию сна, «когда никакой звонок не услышите, это проверено», предупредила сомнолог.

Звук будильника должен быть приятным, отметила врач. Депрессивным людям, по ее словам, лучше выбрать веселый, энергичный звук, а людям с повышенной тревожностью — более спокойный. «Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола», — объяснила Царева. При этом она посоветовала не использовать звуки природы, так как они могут не разбудить спящего.

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