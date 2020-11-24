Умерла автор известного учебника по английскому языку Наталья Бонк

Умерла Наталья Бонк, автор известного в СССР учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького. Об этом сообщается на сайте вуза.

«На 97-м году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что в советские времена все искали «учебник Бонка», так как думали, что его автором является мужчина. Люди помещали объявления в газетах, где предлагали обменять учебник даже на любимый серебряный подстаканник.

Эта книга, как отметили в вузе, «помогла миллионам советских, а затем российских людей выучить английский».

Позднее Бонк написала еще один учебник — «Английский шаг за шагом», который и сегодня пользуется спросом, а в Литературном институте «является настольной книгой для многих студентов».

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