Энергетики практически полностью восстановили теплоснабжение во Владивостоке
Горячая вода вернулась в подавляющее большинство домов во Владивостоке после разрушительного циклона, который сильно повредил городскую инфраструктуру, энергосети и теплопроводы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».
Так, 24 ноября специалисты восстановили подачу тепла в один из последних районов города, который остался без воды.
«Чуркин был последним районом, где не было отопления. Тепло сейчас во всем городе есть, исключение — пара порывов», — заявили на предприятии.
В правительстве края подтвердили агентству, что район Чуркин до сегодняшнего дня оставался без отопления после циклона.
Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.
Без света остались жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».
В травмпункты Владивостока и Артема после удара стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.
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