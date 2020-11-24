Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека для школьников

Минпросвещения поддержало идею создать учебный модуль, посвященный правам человека, и включить его в школьную программу. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, передает РИА «Новости».

Ранее такую инициативу озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я сам возьмусь за модуль, который будет предложен для учреждений среднего профессионального образования, и с коллегами в нашем министерстве обсудим по содержанию этого модуля или блока учебного... для школ», — сказал заместитель министра.

Он также назвал предложение Москальковой абсолютно правильным и пообещал развивать и поддерживать эту инициативу до полного ее внедрения в учебную программу.

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