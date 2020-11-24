Адвокат рассказала, какое наказание грозит авторам статей о болезни сына Рудковской

Продюсер Яна Рудковская не планирует требовать с авторов публикаций о болезни ее 7-летнего сына денежной компенсации, речь идет только о привлечении к уголовной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы Рудковской.

Юрист уточнила, что статья, по которой было возбуждено дело, не предусматривает тюремного срока, а только штраф или обязательные работы.

«Яна ждет только привлечения к уголовной ответственности виновных и надеется, что это дело послужил уроком для СМИ, которые распространяют ложные сведения. Часть 2 статьи 128.1 не предусматривает лишение свободы, но предусматривает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов», — сказала Бутырина.

Ранее полиция возбудила уголовное делу по факту публикации в СМИ информации о том, что сын Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера — нарушением психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

По словам адвоката Александра Добровинского, продюсер намерена обратиться к президенту и в Госдуму с просьбой внести поправки в закон о СМИ, которые был запрещали писать о малолетних детях без согласия их родителей или опекунов.

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