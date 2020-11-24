Мужчина захватил в заложники шестерых детей в Петербурге
Дарья Тарасенко
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Мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Колпине в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Подъем».
По некоторым данным, местный житель выгнал из квартиры жену и заперся с детьми. Мужчина, имея при себе топор, угрожает «убить всех», если не выполнят его требования.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. С мужчиной ведутся переговоры.
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