Мужчина захватил в заложники шестерых детей в Петербурге

Мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Колпине в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Подъем».

По некоторым данным, местный житель выгнал из квартиры жену и заперся с детьми. Мужчина, имея при себе топор, угрожает «убить всех», если не выполнят его требования.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. С мужчиной ведутся переговоры.

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