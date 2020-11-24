Патрушев: за курортный сезон в Крыму были предотвращены четыре теракта
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что полиция и спецслужбы сумели предотвратить четыре теракта в Крыму во время курортного сезона, передает «Интерфакс».
«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — сказал Патрушев.
Он добавил, что в последние месяцы на полуострове спецслужбы уделяли особое внимание безопасности гостиниц, а прокуратура реагировала на все случаи нарушений в сфере антитеррористической безопасности зданий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФСБ в Крыму задержала главарей террористической организации
— Житель Крыма задержан по подозрению в участии в украинском нацбатальоне
— Граждане РФ и Украины задержаны в Крыму за призывы к экстремизму