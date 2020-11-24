Патрушев: за курортный сезон в Крыму были предотвращены четыре теракта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что полиция и спецслужбы сумели предотвратить четыре теракта в Крыму во время курортного сезона, передает «Интерфакс».

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — сказал Патрушев.

Он добавил, что в последние месяцы на полуострове спецслужбы уделяли особое внимание безопасности гостиниц, а прокуратура реагировала на все случаи нарушений в сфере антитеррористической безопасности зданий.

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