Почти 20 тысяч человек погибли в РФ с начала 2020 года из-за преступлений

Порядка 19,1 тысячи человек погибли в России с января по октябрь 2020 года в результате преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Уточняется, что это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Здоровью 30,1 тысячи человек причинен тяжкий вред, что на 6% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Также сообщается, что ущерб от преступлений, совершенных на территории России с января по октябрь 2020 года, составил более 435 млрд рублей, что на 17% меньше по сравнению с 2019 годом.

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