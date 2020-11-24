Почти 20 тысяч человек погибли в РФ с начала 2020 года из-за преступлений
Бернст Ю.
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Порядка 19,1 тысячи человек погибли в России с января по октябрь 2020 года в результате преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Уточняется, что это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Здоровью 30,1 тысячи человек причинен тяжкий вред, что на 6% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
Также сообщается, что ущерб от преступлений, совершенных на территории России с января по октябрь 2020 года, составил более 435 млрд рублей, что на 17% меньше по сравнению с 2019 годом.
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