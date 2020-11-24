Двое якутян попытались вывезти из РФ бивни мамонта на 62 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Якутска, попытавшихся вывезти из России бивни мамонта на 62 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По версии следствия, глава коммерческой организации и его компаньон купили у незаконных сборщиков более 4,6 т бивней мамонта, чтобы продать товар иностранным коллекционерам.

Большую часть бивней злоумышленники распилили на небольшие фрагменты, что позволило им получить экспертное заключение об отсутствии у распилов культурной ценности и снизить размер госпошлины. Таким образом, злоумышленники попытались вывезти 26 полных ископаемых бивней и 854 их фрагментов.

Согласно выводам палеонтологической судебной экспертизы, все объекты являются редкими образцами фауны и представляют культурную ценность, а 14 целых экземпляров имеют ценность уровня музейных экспонатов.

Якутян задержали сотрудники органов федеральной безопасности в Приморском крае. Бивни изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере».