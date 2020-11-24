В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала «самый грозный симптом» COVID-19, сообщает ТАСС.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — сказала Пшеничная, отметив, что в данном случае следует немедленно обратиться к врачу.

Эксперт пояснила, что в период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавируса. В то же время даже такая комбинация клинических признаков заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях, добавила Пшеничная.

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