В Калифорнии неизвестный напал на людей с ножом в церкви, двое человек погибли

В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) неизвестный напал с ножом на прихожан баптистской церкви, расположенной недалеко от кампуса университета Сан-Хосе (святой Хосе), двое человек погибли. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на Twitter местного полицейского управления.

Отмечается, что в момент нападения в церкви не было богослужений, но там находились бездомные, спасавшиеся от холода.

По данным полиции, пострадали несколько человек, двое раненых скончались. Травмы некоторых пострадавших представляют угрозу для жизни.

Злоумышленник пока не задержан, полиция ведет его поиски.

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