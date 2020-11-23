Умер экс-глава Хакасии Зимин

Умер бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом информирует 19rus.info со ссылкой на источник.

Отмечается, что экс-чиновник скончался в 5.00 23 ноября в Москве. Причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии, легкие не выдержали.

Зимин был госпитализирован с коронавирусом в августе текущего года. С тех пор он находился в военном госпитале в Москве.

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