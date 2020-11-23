Умер экс-глава Хакасии Зимин
Анна Светлова
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Умер бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом информирует 19rus.info со ссылкой на источник.
Отмечается, что экс-чиновник скончался в 5.00 23 ноября в Москве. Причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии, легкие не выдержали.
Зимин был госпитализирован с коронавирусом в августе текущего года. С тех пор он находился в военном госпитале в Москве.
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