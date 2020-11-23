В Иркутской области перевернулся автобус с рабочими
Максимс Краюшкинс
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Автобус, перевозивший рабочих, перевернулся в Иркутской области, в результате пять человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.
Отмечается, что за рулем «ПАЗ» находился 47-летний водитель, осуществлял перевозку работников одного из предприятий.
«Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта. В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров», — говорится в сообщении.
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