В Иркутской области перевернулся автобус с рабочими

Автобус, перевозивший рабочих, перевернулся в Иркутской области, в результате пять человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.

Отмечается, что за рулем «ПАЗ» находился 47-летний водитель, осуществлял перевозку работников одного из предприятий.

«Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта. В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров», — говорится в сообщении.

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