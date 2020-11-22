Пассажиров московского метро попросили не трогать скульптуры на «Площади революции»

Пассажиров московского метро просят не трогать скульптуры на станции «Площадь революции». Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

Как известно, по легенде статуи исполняют желания. Так, если потереть нос собаки пограничника, то будет сопутствовать успех в учебе, а у каждого, кто с утра потрогает флажок матроса-сигнальщика, будет удачный день.

«Но дело в том, что за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь — многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в департаменте попросили пассажиров столичной подземки загадывать желания, но при этом не прикасаться к скульптурам.

Статуи из бронзы были установлены на станции еще в 1938 году. Всего на «Площади революции» можно увидеть 76 скульптур.

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