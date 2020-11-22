Во Владивостоке развернули пункты размещения и полевые кухни

Во Владивостоке по распоряжению главы Приморского края Олега Кожемяки развернули полевые кухни с горячим питанием и пункты временного размещения для горожан, остающихся без электричества из-за снежного циклона, сообщается на сайте правительства региона.

Кожемяка распорядился организовать пункты питания, палатки и полевые кухни, обеспечить социально незащищенные слои населения газовыми плитами и баллонами, а также организовать круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде.

Кроме того, в городе работает один и разворачивается второй пункт временного размещения, где жителям могут оказать психологическую помощь.

19 ноября во Владивостоке из-за циклона нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Жители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях. В городе вводили режим ЧС.

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