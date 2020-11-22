В Москве на стройке кран уронил облицовочную плиту, пострадали рабочие

В центре Москвы на стройке элитного дома кран уронил облицовочную плиту, из-за чего пострадали рабочие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В ходе строительства элитного малоэтажного многоквартирного дома на Саввинской набережной в Хамовниках при поднятии краном сорвалась облицовочная плита», — сказал источник.

Он не уточнил количество пострадавших и характер их травм. Также повреждения получило соседнее здание.

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