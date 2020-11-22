В Китае коронавирус обнаружили на пачке куриных субпродуктов из РФ

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Дунгуань обнаружили следы коронавируса на упаковке замороженных куриных лап из России, сообщает РИА «Новости».

Так, инфекция была обнаружена во время проверки мясной продукции, импортированной в город из-за рубежа.

«Образцы, взятые с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии импортированных из России замороженных куриных ножек, дали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что данная партия куриных лап была немедленно опечатана, а складские помещения продезинфицированы.

Никто из сотрудников или специалистов лаборатории не заразился инфекцией, подчеркнули в центре.

За последние сутки в Китае было выявлено 28 новых случаев коронавируса: 17 активных и 11 бессимптомных.

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