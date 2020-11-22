Франция направит в Нагорный Карабах два самолета с гуманитарной помощью

Власти Франции отправят 22 и 27 ноября самолеты с гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook французского посольства в Ереване.

«В это воскресенье в Ереван прибывает первый самолет с гуманитарной помощью от правительства Франции. Второй самолет прибудет в Ереван 27 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная помощь поступит в Карабах параллельно с другими программами, которые реализуются различными ассоциациями и органами местного самоуправления Франции.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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