Китай предложил создать международные «коды здоровья»

Китайский лидер Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания «кода здоровья». Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на саммите G20.

«Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса», — сказал он.

Китайский лидер выразил надежду, что к этому механизму присоединится как можно больше стран и регионов мира.

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