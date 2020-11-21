В Екатеринбурге бригада скорой помощи подверглась нападению во время вызова

В Екатеринбурге мужчина напал на бригаду скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов к его инфицированной коронавирусом жене. Об этом сообщает СК по региону.

«В ночь на 21 ноября в Екатеринбурге, в одной из квартир дома по улице Сурикова, гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, мужчина напал на двух женщин-медиков, одна из которых получила травмы.

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