В Париже полиция применила водометы против протестующих

В Париже на площади Трокадеро полиция применила водометы на акции протеста против статьи законопроекта «О глобальной безопасности», пишет РИА «Новости».

Акция началась в 14.30 (16.30 мск). После 17.30 (19.30 мск) демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя «все ненавидят полицию». В ответ полицейские применили водометы.

В пятницу Нацсобрание Франции в первом чтении приняло статью 24, которая предусматривает один год тюрьмы и штраф в €45 тысяч за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Общественность опасается, что статья ограничит свободу слова, потому что представители СМИ и граждане не смогут снимать полицейских на манифестациях.

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