Похитителя мальчика из Владимирской области арестовали

Камешковский районный суд Владимирской области на два месяца поместил под стражу 26-летнего местного жителя, который похитил и около двух месяцев удерживал семилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя суда.

«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу на два месяца - до 19 января», — говорится в сообщении. Заседание суда было закрытым.

Ранее силовики задержали 26-летнего жителя Владимирской области, похитившего семилетнего мальчика. 28 сентября мужчина затолкал школьника в машину и увез в деревню Макариха. Полтора месяца ребенка искали правоохранители и волонтеры, но безрезультатно. Внезапно в МВД РФ обратились коллеги из Интерпола, которые нашли в теневом сегменте интернета информацию о злоумышленнике, укравшем первоклассника. Благодаря этим данным полиции удалось освободить мальчика.

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