Двое детей провалились под лед в Пензе

В Пензе двое детей провалились под лед на реке во время прогулки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел днем на реке Пенза на улице Пограничный проезд. Соседу удалось спасти девочку 2013 года рождения, ее обследовали медики и отпустили домой.

Мальчика 2015 года рождения спаси не удалось. Он утонул, спасатели извлекли его тело из воды.

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