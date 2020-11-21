Офицера уголовного розыска уволили за «пьяное» ДТП в Курске

Начальника отделения управления уголовного розыска УМВД по Курской области уволили после «пьяного» ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария произошла вечером 20 ноября на улице Суворовской в Курске. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине «Газель», которая в свою очередь после удара столкнулась с впереди стоящим автомобилем «Нива».

Припаркованные автомобили оказались пустыми, в результате никто не пострадал.

За рулем Lada находился начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. В ведомстве отмечают, что по внешним признакам мужчина был пьян и вел себя агрессивно после приезда на место происшествия экстренных служб.

«Руководством УМВД России по Курской области принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.