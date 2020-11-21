В Петербурге нашли тело мужчины в канале

В одном из каналов Петербурга обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает РЕН.

По предварительных данным, труп давно находился в воде и покрылся тиной. Он был найден в четырех метрах от берега Крюкова канала.

Мужчина был одет с спортивную одежду.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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