Собянин заявил, что в Москве постепенно освобождаются койки для больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе постепенно стали освобождаться койки для пациентов с коронавирусом, несмотря на то, что нагрузка на медучреждения остается повышенной.

«По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, что не может не радовать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что столичная помощь работает в нормальном режиме, но нагрузка на поликлиники продолжает расти.

«Поликлиники, конечно, перегружены по отношению к тому, что было, скажем, в прошлом году, загрузка увеличилась, но тоже работают достаточно в штатном режиме», — подчеркнул мэр.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе инфекцию подтвердили у 539 970 человек.

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