Собянин заявил, что в Москве постепенно освобождаются койки для больных COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе постепенно стали освобождаться койки для пациентов с коронавирусом, несмотря на то, что нагрузка на медучреждения остается повышенной.
«По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, что не может не радовать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что столичная помощь работает в нормальном режиме, но нагрузка на поликлиники продолжает расти.
«Поликлиники, конечно, перегружены по отношению к тому, что было, скажем, в прошлом году, загрузка увеличилась, но тоже работают достаточно в штатном режиме», — подчеркнул мэр.
За последние сутки в Москве было зафиксировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе инфекцию подтвердили у 539 970 человек.
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