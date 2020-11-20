Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве управляема. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как президент сказал, она контролируется, управляемая», — сказал Собянин.

В Москве коронавирусом заразились 539 970, выздоровели 394 252, скончались 8 159 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 57 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

— Более 16 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

— Американцы к концу года получат 40 млн доз вакцины от COVID